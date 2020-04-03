美国页岩企业首次申请破产，450万个工作岗位面临危机. April. 03, 2020 07:40. by 朴湧 parky@donga.com. 当地时间1日，总部位于美国科罗拉多州丹佛市的大型页岩企业惠廷石油（Whiting Petroleum）申请了类似于韩国法定管理的破产保护。这是因新型冠状肺炎疫情暴风导致油价暴跌后，页岩业界的首个破产案例。随着未能战胜低油价和需求减少的能源企业的接连破产，将会引发雇用混乱等相当大的风暴。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，惠廷石油表示：“考虑到沙特阿拉伯和俄罗斯引发的原油增产战争，以及新冠肺炎疫情导致的需求减少等因素，我们认为申请破产保护是最佳选择。”该公司成立于1980年，是纽约证券交易所的上市公司，拥有约500名员工。日产量约为12.5万桶。 近日，投资银行摩根士丹利将惠廷石油、切萨皮克能源、绿洲石油、山脉资源等企业列为低油价导致破产风险较大的页岩企业。实际上，当天大型页岩企业西方石油的首席副社长奥斯卡·布朗（音译）因经营困难而引咎辞职。职员的工资也减少了30%。切萨皮克能源公司、加利福尼亚资源公司、湾港能源公司、卡隆石油公司等公司最近也聘请了结构调整专家。这可能是因为在承担巨额负债的情况下，无法撑过低油价局面。 能源行业的危机直接关系到就业问题。美国石油研究所（API）称，能源部门分别占美国国内生产总值（GDP）和就业的7.6%和5.6%。据推算，页岩行业创造的工作岗位就达450万个。认识到情况严重性的美国总统特朗普3日在白宫决定与埃克森美孚、雪佛龙、大陆、西方石油等能源业界的首席执行官们会面，讨论对策。 美国的失业状况预计将继续恶化。华尔街上周（3月22日至28日）新增失业补贴申请超过500万件，再次超过一周前创下的历史最高纪录328万余件。穆迪公司首席经济师马克·森迪诊断称：“‘新冠封城’造成的损失是2001年9·11恐怖袭击时的2.5倍。”世界金融危机爆发的2008年2月∼2009年12月，美国工作岗位减少了约870万个，但这次却担心会翻番。 制造业和房地产景气的萎缩也很明显。1日，供应经理人协会（ISM）表示，制造业采购经理人指数（PMI）从2月份的50.1下降到3月份的49.1。

한국어