延长“保持社会距离”不可避免，但防疫政策也要改变. April. 03, 2020 07:41. by / /. 韩国昨天新增新冠肺炎确诊病例89人，累计病例（9976人）接近1万。首都圈的病例增至1004名。世界卫生组织预测，全球病例即将突破100万，死亡病例也将达到5万。丁世均总理表示，“在全球扩散趋势迅猛，海外输入持续的情况下，放宽社会距离有扩散感染的危险”，暗示将撤销原先结束为期两周的“保持社会距离”、从6日开始采取放宽的“生活防疫”态势的计划。 政府上个月21日在宣布实行高强度社会距离的同时，以中国的研究事例为例，期待一周后新增病例将减少66%、两周后将减少88%。但是，尽管为期两周的社会距离行将结束，每天仍有100名左右的新增病例。以疗养医院和宗教设施为中心，不断发生零星的集体感染，而且由于全球扩散趋势，从海外输入的病例也在增加。如果不切断入境通道，依靠国民自发参与的社会管制很难防止扩散的忧虑正在成为现实。 如果按照目前的趋势发展下去，很难期待在4·15议会选举之前病例会出现重大的减少。甚至有人说，新学年第一学期开学上课已是镜花水月。暂时应该维持高强度的社会距离，但首先应尽快加强防疫。首先，需要对集体感染危险较高的宗教设施、室内体育设施和娱乐设施采取对策。如果像现在这样“劝告”停业后违反防疫方针而被揭发并罚款的方式没有效果，就应该考虑强制停业、补偿因停业造成的经济损失的方案。 切断海外输入的政策也有必要加大力度。昨天，36名海外入境患者中有一半是由社区而不是机场检疫确诊。虽然从本月开始对所有入境者强制实行为期两周的自我居家隔离，但由于移送计划不完善，从第一天开始就出现了与普通人行动路线重叠的情况。要想切断无症状入境人员的社区传播可能性，必须推进从欧洲和美国入境的人员全部在机场接受检查的方案。 由于长期保持距离，国民感到疲劳。但是如果中间放松警惕，之前投资的努力也会白费。尽量减少外出，避免在密闭的地方进行的宗教活动或体育活动，遵守个人卫生守则，保持高强度的保持距离，才是提前回归日常生活的途径。

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