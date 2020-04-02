“执拗的布鲁斯？误会和偏见一下子消除了。”. April. 02, 2020 07:44. by 林熙允记者 imi@donga.com. 刘成恩(57岁，音)总是很生气。因为布鲁斯(又称蓝调)。他最近推出了首部著作《The Real Blues》(交流书籍•照片)。 “回想起来，我的写作动机中肯定有愤怒。我认为，世界上有一本书是一定要有的，而这样的一本书必须实际存在。” 他说“被欺骗的岁月很悲愤”。刘某第一次接触蓝调音乐是在1970年代通过广播和音乐杂志。 “我主要介绍了英国的蓝调摇滚，比如动物乐队、奶油乐队、蓝调布雷克斯乐队。在对‘Centre Blues’等过去时代的真正的蓝调一无所知的情况下，相信这些就是蓝调。当时广播DJ和评论家们算是给大众提供了错误的信息，但是后来才认识到这一点，在控制火候上花费了很多时间。” 刘某在广告公司上班，上世纪90年代，因为工作的原因，他经常出入美国，后来逐渐了解了当地“真正的”蓝调。开始了研究。越往里深究，其中的世界越深邃。他说：“学习我喜欢的东西，一直跟着走，直到结束(执笔写书)。” 刘某说，“现在关于蓝调的假新闻仍然满天飞”。为了表示“这是真的”，他大胆地将书名取名为《The Real Blues(真正的蓝调)》。 “代表性的误会就是‘蓝调包含着黑人奴隶的悲欢’。哀欢、痛苦、呼喊声、执拗.......这些和蓝调没有任何关系。” 他说，埃里克•克莱普顿、加里•摩尔在国内很受欢迎，蓝调的本质也有误导之处。 “克莱普顿的热门歌曲都是流行叙事曲。B.B. King的代表曲都是别人制作的。在美国的秀节目中介绍称‘B.B. King，蓝调之王’。虽然不能否认两位都是优秀的音乐家，但问题是评价过高了。” 刘某推荐大家先听听穆迪•沃特斯(1913-1983年)、罗伯特•约翰逊(1911-1938年)的歌曲。 在长达376页的《The Real Blues》中，正如将愤怒归结为理性一样，刘某的谨慎到处可见。罗伯特•约翰逊、查理•巴顿、太阳之家等经典蓝调英雄们的故事像人物列战一样有趣地展开。他着重指出，大萧条和战争对蓝调的发展和流行产生了怎样的影响。 “我对注重音乐家的身边杂事、歌词分析的音乐书籍感到厌倦。没有必要让所有人都知道蓝调。但是，如果想要从大体上了解蓝调，需要读一下这本书。”

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