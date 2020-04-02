借新冠疫情危机艰难弥合分摊矛盾，韩美应重新确立同盟价值. April. 02, 2020 07:44. . 韩美之间的驻韩美军防卫费分摊额磋商暂时达成协议，可以说已到了留给两国领导人最终决定的状态。据悉，其主要内容是分担额以10%+α的水平上调，有效期为5年。虽然上调幅度高于去年上涨8.2%的协议，但大大低于美国方面的要求，以前一年的有效期也延长到5年，这都是值得非常肯定的。 直到随着前天分摊协定到期、驻韩美军强行要求韩国工人无薪休假，才出来这样的消息。之所以经历这种“悬崖谈判”的阵痛，是因为特朗普总统提出了过分的要求。据说，美国从一开始谈判就提出了5倍于原先的5万亿韩元要求，而且把美军在地区外的演习费用和循环部署费用都包括在内，执意索要3万亿至4万亿韩元。因此，就连美国国会也批评特朗普总统，称他把同盟搞得岌岌可危。 尽管如此，虽然为时略晚，但戏剧性地达成了协议，似乎是新冠肺炎疫情在美国的扩散这一变数发挥了很大的作用。据韩国政府相关人士介绍，文在寅总统和特朗普总统在上个月24日通电话时就应对新冠疫情进行合作和支持的氛围产生了影响。而对于美国来说，正处于新冠病毒检测物品等迫切需要韩国施以援手的处境，为了最大层度减少其他矛盾因素，需要以更灵活的态度抓紧结束分摊额磋商，这种可能性很高。 韩美围绕分摊额产生的矛盾，虽然很大原因是因为同盟国家也要明算账的特朗普的错误同盟观，但双方围绕对朝、对华政策等各种悬案产生的不合拍，让人产生双方果真是同盟国吗的疑问。虽然说同盟的价值在危急关头才会显现，但新冠肺炎疫情这一突发性事件成为弥合同盟裂痕的契机，不能认为仅仅是幸运而放手不管。用鲜血凝成的韩美同盟在过去数年里已经变成多么虚弱、随随便便的关系，值得我们再三思量。必须以经历了比以往任何时候更为严重阵痛的此次磋商为契机，认真反省一段时间以来破坏韩美同盟基础的种种行为，努力重新打造坚固的同盟。

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