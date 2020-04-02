金钱的欲望. April. 02, 2020 07:45. . 资本主义助长了人类的欲望，并使其生根发芽。比利时安特卫普是16世纪欧洲第一大贸易港和工商业中心。随着外国商人的大量涌入，通过兑换业或高利贷积累巨大财富的人越来越多，新兴富豪们建造豪华住宅，享受资产阶级的生活。 在安特卫普的画家克文汀•马西斯画的这幅画中，出现了衣着考究的放贷人和他的妻子。丈夫正忙着掂量桌上的硬币。与热衷于计算钱的丈夫不同，读祈祷书的妻子无法集中精神。虽然手在翻书，但眼睛却望向钱和秤。桌上除了硬币外，还有珍珠、贵金属和装饰水瓶等，后面的架子上还有书本、文件、装饰用碟子和苹果、圣珠和熄灭的蜡烛等。看向稍微敞开的门外的两名男子可能是说闲话的邻居或前来借钱的顾客。 乍一看，这幅画好像是成功的放贷人为了展示自己的财富而订购的肖像画，但实际上是包含道德教训的讽刺画。画中充满了暗示和象征。首先，摆在丈夫面前的钱、金子和珍珠象征着人的欲望。架子上的苹果意味着堕落和原罪，熄灭的蜡烛意味着死亡。它提醒人们，对金钱的欲望和贪婪是罪恶，在死亡面前这一切都是虚无缥缈的。另外，天平象征着公正和信用。这是在警告秤要公正，如果欺瞒权衡(良心)，就会失去信用。最值得关注的是放在桌子中间的凸透镜。教堂的窗户前画着苦恼的老人，窗框像是十字架。这可能是在神面前反省过去生活的画家自己的形象或贷款业者的未来结局。金钱是欲望的另一个名字。它给人们的教训是，成为欲望的奴隶，背叛道德和良心，最终会受到神的审判。16世纪图画传达的信息在金钱和欲望支配的今天依然有效。美术评论家

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