3月出口相对不错……“需要关注4、5月份新冠疫情全面影响”. April. 02, 2020 07:45. by 崔惠? herstory@donga.com. 尽管新冠病毒持续扩散，但3月份出口仅比去年同期小幅减少，取得了比较不错的成绩。分析认为，随着全球范围居家工作、在线教育等非面对面的活动增加，韩国的主力产业——信息技术、通讯设备等出口增加，产生了一定影响。但是，最近确诊病例剧增的美国、欧洲等地区的经济如果开始停滞，4月份以后将难以避免严重的出口减少。 据产业通商资源部1日介绍，3月份出口额为469.1亿美元，同比减少了0.2%。考虑到新冠疫情等不利因素，一度曾担心出口急剧萎缩，分析认为，目前的成绩可谓相当良好。去年出口曾出现两位数的减少率，时隔15个月在2月份成功反弹，3月份与去年同期持平。 从行业来看，随着新冠肺炎疫情的扩散导致非面对面业务增加，电脑（82.3%）、无线通信设备（13.3%）等出口增加。在半导体方面，虽然出口总额比去年同期减少了2.7%，但对美国（40.8%）、欧洲（41.7%）出口大幅增加。电脑对美国出口也同比增长到2.4倍，对欧洲出口增加49.6%。 新冠病毒诊断工具、洗手液、洗面用品的出口也急剧增加。诊断工具出口4865万美元，是去年同期的2.2倍。3月份一个月的出口达到去年全年出口额的22.5%。2月份的诊断工具出口也增加了50.7%。3月，洗手液和洗面用品出口同比分别增长了81.4%和68.9%。 从地区来看，对中国出口同比减少5.8%，相比1月份（10.9%―）和2月份（-6.7%），减幅收窄。对中国出口有所好转，是因为中国31个省、市的工厂复工，进入中国的零部件企业大部分恢复了正常作业。对美国出口同比增加17.3%，对欧盟出口同比增加10.0%。特别是对美国和欧盟的汽车出口分别增长13.0%和10.9%，呈现出良好的势头。 3月出口率业绩不错，但今后的出口前景不容乐观。分析认为，出口合同通常在两三个月签订，当时新冠肺炎的影响并不显著。主要出口品种中，石化、石油产品的七成左右是以一年为单位签订合同，汽车、信息技术产品也提前1至3个月期限签订。在汽车领域，如果由于限制移动与居家工作等，需求有所减少，新出口很有可能减少。也有分析认为，因为去年3月份出口大幅减少（-8.4%，因此今年3月这一点也发挥了基数效应。考虑到开工天数的日平均出口仅为19.54亿美元，也同比减少了6.4%。 仁荷大学国际商务专业郑仁教（音译）教授说：“3月以前所签合同的物量已经处理，没有对出口产生巨大打击，但我担心，生产和需求都受到冲击的4∼5月份可能会出现问题。”

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