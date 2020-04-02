美、法陷入“新冠泥潭”，死亡人数超越中国. April. 02, 2020 07:45. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国和法国的新冠病毒感染死亡人数1日超过中国，美国、欧洲等地死亡人数大幅增加。 “世界实时统计数据”显示，美国的新冠肺炎患者和死亡病例分别为188578例和4054例。确诊病例已居世界各国之首，一天内新增25000例左右，死亡病例新增881例，累计死亡者已超过中国（3305例）。在法国，死亡病例也新增499例，累计达到3523例，超过中国，继意大利、西班牙、美国之后成为死亡病例排名第四的国家。 美国总统特朗普当天在白宫新闻发布会上表示：“今后两周将是十分痛苦的一段时间”，“所有美国人需要准备面临的困难期间。”他同时再次强调，应当彻底遵守“保持社交距离”的原则。白宫应对新冠肺炎工作小组协调官德伯拉·伯克斯预测称，就算是彻底执行维持目前水平的强有力限制措施，美国国内的死亡人数最多将高达24万人。

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