阻止射门的明星守门员变身为阻挡新冠肺炎病毒的医生. April. 02, 2020 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 曾经的她飞身扑救如离弦之箭般飞速而来的球，现在的她没有戴护头头盔，取而代之的是脸上戴上了医用口罩。原来护腿护臂的防护装备变成了防护服。 荷兰女子曲棍球国家代表队的招牌守门员乔伊斯•索姆布洛克(30岁)出面阻止了病毒。国际曲棍球联合会1日表示，“索姆布洛克正在最前线与新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)进行斗争”，转告了索姆布洛克的近况。代表国家队出战117场的她曾率队夺得2011年欧洲锦标赛、2012伦敦奥运会冠军等。2016年隐退后，她开始投入学业，在大学专攻医学后，从今年开始，为了成为普通医生(不是专科医生)，正在接受训练。 索姆布洛克在距离阿姆斯特丹约13公里的阿尔斯梅尔一家医院工作，她为新冠肺炎疑似患者进行电话咨询，并为到医院就诊的患者进行诊治。在荷兰，新冠肺炎确诊患者已超过1万人。索姆布洛克说：“能拥有一份能提供许多人需要的服务(医疗)的工作，我感到很幸福。” 曾在2012、2016年作为选手出战奥运会的索姆布洛克计划作为医疗工作人员参加被延期至明年举行的东京奥运会。她说：“在‘荷兰队中心’开展医疗援助活动的同时，我还可以为老队友们加油助威，我想这将成为一段令人惊奇的经历。”

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