执政党的比例政党撤回竞选公约一天后再次公布，竟然全盘照抄共同民主党公约. April. 02, 2020 07:46. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主党的比例政党——共同市民党在撤回其十大竞选公约一天之后，公布了一份全盘照抄共同民主党的十大公约，上了争议的风口浪尖。有人指出，争议出现后不到半天，共同市民党再次修改公约，导致该党招致了“仓促政党”的抨击。 共同市民党1日上午在中央选举管理委员会“政策·公约早知道”页面，重新公布了其十大政策和公约。共同市民党前一天公布的竞选公约中包括“对检察厅妨碍总统行使人事权事件展开特检”“转变军事分界线后方概念”“向全国人民发放60万韩元基本收入”等内容，但后来又予以撤销。 但是共同市民党当天再次公布的十大竞选公约是一份“仓促公约”，它从顺序到内容，全盘照抄了共同民主党的公约。从一号公约“培育风险企业四大强国”到十号公约“实现文化强国”，无论是名称、顺序，还是履行方法、资金筹措方案等细节内容，与共同民主党的十大公约都一模一样。 “公约共用”争议出现后，共同市民党当天下午再次进行修订十大公约，在新增“免受传染病干扰的安全国家”“免受数字性犯罪干扰的安全社会”等内容后，发放给记者，但上面漏掉了具体的履行方法和财源筹措方案等内容。 参与共同市民党的小党对修改共同市民党的十大公约表示反对，称之为“单方面行为”。“时代转换”的前代表李元宰（音译）在社交媒体脸书上表示：“上个月19日共同市民党和少数政党聚会，一致同意简单集成各政党的公约后提交给中央选举管理委员会”，“当时共同民主党也参加了这一活动。”也就是说，共同民主党也事先知道引起争议的承诺。“时代转换”秘书长金钟倍（音译）在与《东亚日报》的通话中表示：“从让小政党进入国会这一共同市民党的宗旨来看，单方面修改竞选公约，令人遗憾。”

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