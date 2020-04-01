再次勒紧紧张之弦，度过最后阶段吧！. April. 01, 2020 07:55. . 韩国政府再次推迟原定于6日的小学、初中、高中开学日期，宣布从9日开始以高三和初三考生为起点，依次进行网上开学。高考也将延后两周，历史上首次决定在12月举行高考。这样的学习日程顺延是因为虽然以6日开学为目标进入了为期两周的高强度“保持社会距离”，但仍未能控制住新冠肺炎的扩散趋势。昨天是保持社会距离实施第10天，有125名新增患者。大邱的第二美洲医院出现了58名患者，从海外输入的患者也达到29名，每天都有100名左右的患者。 此前，国内零星的群体性感染是扩散的罪魁祸首，但近10天来，从欧美等国外输入的患者每天新增40人，是造成新冠肺炎疫情加重的主要原因。虽然这暴露出不阻止入境就会在控制扩散趋势方面存在局限性，但政府以入境者90%是韩国人，以及外交、经济影响较大为由，没有采取禁止入境的措施。 虽然政府也要勒紧防疫的缰绳，但是要想阻止扩散，只能靠所有国民通过高强度的保持社会距离减少国内感染。一直以来，自发性的保持距离对防疫起到了很大的作用，但随着事态的长期化，紧张感有所缓解。天一放晴，赏春游客就涌向春花庆典的景点，学院街不顾政府强烈劝告强行开课，结果开始出现了患者。在过去的一周里，全国有39809个宗教设施、练歌厅、室内体育设施等违反防疫方针，接受了行政指导。违反自行居家隔离守则、擅自离开居住地被举报的事例也层出不穷。如果继续这样下去，学校教育正常化将变得遥遥无期，15日的议会选举也很难平安进行。 虽然很累、很不方便，但日常生活中要重新绷紧紧张之弦。如出现发烧或呼吸道症状，应呆在家里观察身体状况，避免外出和聚会，避免与易受感染的老年人进行接触。自行居家隔离者也要遵守方针，这样才能保障家人和邻居的安全。政府也应该完善防疫政策，探索可持续的生活防疫方案，使保持社会距离这一做法取得实效。同时，要抓紧制定学校现场遵循的防疫守则，确保学生早日安心上学开学。

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