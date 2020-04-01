陀思妥耶夫斯基和孩子们. April. 01, 2020 07:55. . “大人们应该向孩子们学习。”这是在陀思妥耶夫斯基的经典名著《白痴》中主人公梅诗金公爵立足于经验说的话。 当时，公爵住在瑞士的某个村庄。有一天，孩子们看到身为外国人的他亲吻了一个叫玛丽的女孩，就开始嘲笑他。这是误会。那不是对异性的爱，而是出于怜悯和关怀的亲吻。 玛丽患有肺病，靠打零工照顾母亲，虽然理解能力差一点，但她是个善良纯真的20岁女性。可有位流浪的法国商人撺掇玛丽并带走了她，一周后把她扔在路上逃跑，从此杳无音讯。她的衣服破了，身体都暴露在空气中，不仅村民们，连母亲和牧师都把她当成爬虫动物。连孩子们也向她扔石头并辱骂她。大人们的错误想法转移到了孩子们身上。公爵亲吻她是因为玛丽可怜。孩子们看到后纷纷面露厌恶之感。然而，公爵顶着孩子们投来的石头并开始说服他们。公爵努力解释说，是你们搞错了，大人们凭空对可怜的玛丽扔石头是不对的，玛丽真是一个好人。 与那些说公爵教坏孩子并变得鸡飞狗跳的无情的大人不同，孩子们开始倾听他的话，开始后悔曾经做过伤害玛丽的事情。孩子们向玛丽道歉，请求她原谅他们的过错，并偷偷为贫穷的她带来食物、鞋、袜子、内衣。她死时放声大哭。纯粹是可能成事的。虽然因为单纯而继承了大人们的偏见，但也正因为纯粹，同样能很容易从偏见中摆脱出来。“我们要从孩子们身上学习”，公爵的话就是看到这些孩子后体会到的信念。这也是陀思妥耶夫斯基一贯的信念。这就是他的小说中经常出现像孩子一样纯粹的人物的原因。文学评论家•全北大学教授

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