加盟马洛卡的奇诚庸通过球队主页吐露心境：无法训练只能呆在家里，真郁闷. April. 01, 2020 07:56. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 进入“梦想的舞台”西班牙足球甲级联赛的奇诚庸(31岁•马洛卡队•照片)只踢了一场比赛就只能无奈地呆在家里。随着西班牙的新型冠状病毒感染症(Covid19病毒)疫情日益恶化，西甲联赛被迫无限期中断。与马洛卡的合约在6月末到期的情况下，奇诚庸能否再次参加比赛还是未知数。 31日，奇诚庸通过球队主页吐露了心境，“正在家训练。众所周知，西班牙国内的疫情非常严重。虽然不能训练，只能呆在家里，但就目前而言，比起足球健康是第一位的。应该遵循规则。”他说：“队里给我安排了单独的训练日程和节目。我希望这个状况能尽快结束，能够进行训练和比赛。” 截至31日上午9时，西班牙的新冠肺炎确诊病例已达8.5159万例，仅次于美国和意大利，居世界第三位。在7日与埃瓦尔的客场比赛中，奇诚庸替补出场，成功完成了自己的西甲首秀，但目前的状况让他非常焦急。被称为“传球大师”的奇诚庸虽然期待与西班牙的传球足球产生默契，但被新冠肺炎疫情绊住了脚。 包括里奥内尔•梅西(33岁)在内的FC巴塞罗那队的球员为了克服危机，都同意削减工资。同日，巴塞罗那俱乐部在其官方网站上宣布：“董事会和大部分球员都同意削减工资，直到新冠肺炎危机得到克服。” 以西甲联赛球队为例，和俱乐部在赛季前达成的协议金额将减少70%以上。取而代之的是100%保证员工的工资。梅西通过自己的社交网络服务(SNS)表示：“我们球队和教练组同意削减工资。希望通过这个决定，让其他员工都能拿到工资。”

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