“每天看报纸可以提高注意力”. April. 01, 2020 07:56. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 研究结果表明，每天阅读报纸可以提高集中力(注意力)。韩国报纸协会31日表示，首尔大学心理学系韩素媛教授及其带领研究组实施“纸质报纸和大脑活性化关系分析”研究的结果显示，阅读报纸的人的注意力提高了。 在报纸日(4月7日)到来之际，由新闻协会委托进行的这项研究旨在了解报纸阅读对认知能力的影响，从去年9月开始进行了两个月。研究组召集了60名平时不读报纸的实验参与者，分成读报纸的小组和不读报纸的小组。看报纸的小组让组内成员在一个月内每天看纸质报纸。不读报纸的小组没有下达特别的任务，维持了平时的习惯。 研究组在完成读报课题前后，分两次测定了实验参与者的脑电波。结果显示，阅读报纸的小组在查找和分析核心信息的能力—执行能力检查中，显示出比没有阅读报纸的小组更高的水平。也就是说，识别刺激，感知事物不一致或矛盾的能力被激活了。研究小组说，“这一结果可以看出阅读报纸为注意力的提高做出了贡献。”

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