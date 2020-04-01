驻韩美军基地韩国工人历史上首次无薪休假. April. 01, 2020 07:56. by 韓基渽, 申圭鎭 record@donga.com,newjin@donga.com. 因《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商迟迟没有达成一致，4000多名为驻韩美军服务的韩国工人在驻韩美军驻扎史上首次进入了无薪休假。美国把韩美未能就防卫费分摊达成一致就无法得到工资的韩国工人当作人质，人们批评美国试图以此引导磋商走向对其有利的方向，也担心这次事态会对韩美同盟产生负面影响。 据韩国外交当局透露，韩美两国在开始无薪休假的前一天（31日）进行了电话磋商，但最终未能缩小意见分歧。在美国坚持大幅提高防卫费分摊额的要求后，韩国政府做出了难以接受的结论。由此，韩国政府在韩国工人开始无薪休假之前结束防卫费分摊磋商的构想化为泡影。据悉，美国要求将今年的总额为40亿美元（约5万亿韩元），比去年的分摊额增加约30亿美元。 韩美上个月中旬在美国洛杉矶举行防卫费磋商，韩国政府提议在防卫费分摊磋商之外另行解决韩国工人问题，但遭到美国的拒绝。因此，防止无薪休假事态的唯一方法就是全部达成防卫费分摊协议。据悉，美方认为，关系到韩国工人生计的无薪休假一旦开始，韩国很有可能会更加积极地进行磋商，从而以有利于本国的方式结束磋商。 有人指出，4月1日是韩美两国“达成目标的时限”，因此进入停薪休假状态可能会降低磋商动力。韩国外交当局人士表示：“如果开始停薪留职，将失去促进磋商的动力。”

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