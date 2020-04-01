白宫：“即使保持距离，也有可能造成20万人死亡”. April. 01, 2020 07:56. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国特朗普政府为防止新冠肺炎扩散，彻底实行“社会疏离”政策，但有预测称，即便如此，死亡者最高可达20万人。据世界实时统计数据（Worldometer）统计，截至31日，美国确诊病例和死亡病例分别为164253例和3167例。预计，死亡人数不久将超过排在第三位的中国（3305人）。 白宫新冠肺炎应对工作组协调员德伯拉·伯克斯3月30日对NBC电视台说：“即使所有美国人现在都完全遵循必要的措施，也会有10万至20万人丧生。而如果任何事情都不做，可能造成160万至220万人死亡。”华盛顿大学报告对伯克斯的讲话产生了影响，根据这一报告，美国确诊病例增加趋势在4月15日达到高峰，单日死亡人数可能达到2271人。此后，即使患者增加趋势放缓，预计截至8月4日，累计死亡人数最少也会达到82141人，最多会达到162000人。 美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇30日预测称：“秋季很有可能发生另一种冠状病毒。”美国总统特朗普也表示：“我们正在准备应对病毒在夏天消失后再次复发的可能性。” 目前，在全美50个州中，出现1000名以上患者的州就有24个。值得一提的是，仅纽约、新泽西和康涅狄格3个州的患者就超过8.5万人，占全美患者总数的一半。最大受灾地区纽约州州长安德鲁·库莫当天在海军医院船“慰劳”号的拖曳地点举行记者招待会，向全美各地的医疗力量求助。他说：“我有莫大的眼泪和悲叹。现在来纽约帮忙吧。还需要100万人的力量。”原因是，只有约8万名的州医疗人员无法负担剧增的患者。 美国食品和药物管理局当天批准了紧急使用N95口罩消毒设备以及在15分钟内可以确认结果的新冠病毒检测技术等。福特和GE健康护理公司表示，“未来100天内将生产5万台人工呼吸器”。 此外，美国还接连颁布了“保持社会距离”的新规定。首都华盛顿附近的马里兰州和弗吉尼亚州当天下达了“居家令”。违反时最高可罚款5000美元、拘留90天。由此，下达“居家令”的州增加到了28个，3.3亿美国人中约有四分之三的人被困在家中。政治刊物《政客》说，尚未下达疏散令的22个州长也感受到了参与的压力。 《华盛顿邮报》援引芝加哥大学的研究结果预测说，保持社会距离可以挽救100多万人的生命，由此带来的经济价值约达8万亿美元（约9752万亿韩元）。如果停止实行保持社会距离，将会产生严重的保健及经济费用。

한국어