中国奇袭式禁止入境，导致企业人士等乱成一团. March. 28, 2020 07:57. by 徐東一, 尹完準 dong@donga.com,zeitung@donga.com. 中国以防控新冠肺炎疫情为由，事实上宣布了封锁国境的超强硬措施。不仅是在中国当地运营生产工厂及销售法人的国内企业，目前停留在中国以外的韩国侨民及留学生也因为无法进入中国而不可避免地出现混乱。 当天，中国外交部和国家移民管理局决定，以28日零时为标准，禁止持中国居留签证和居留许可证的外国人进入中国。中国表示，如有经贸、科技活动及紧急人道主义原因，可向当地驻华使馆、领事馆例外申请签证。 但韩国驻华大使馆表示：“已经要求中方说明在什么情况下可以作为例外措施申请签证，但中方没有给出明确的答复。” 包括中国国家主席习近平在内的二十国集团领导人特别视频峰会结束后不久发表联合声明称，“为了促进国际贸易，将以避免在国家间移动和贸易方面造成不必要障碍的方式进行合作”。中国的措施是在上述声明发布一个多小时后发布的。 对于中国突然采取的禁止入境措施，韩国政府也感到非常惊慌。韩国外交高层官员27日对记者说：“昨天（26日）突然接到了禁止入境的通知。我对事先没有接到通知感到遗憾。”

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