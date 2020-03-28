美国新冠肺炎确诊病例已超8.5万......超越中国成世界最大感染国. March. 28, 2020 07:57. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 26日(当地时间)，美国确诊的新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)患者人数超过8.5万名，成为了世界最大的感染国。自1月21日美国出现首例患者后，已经过了65天。 据全球统计网站“Worldometer”实时统计数据显示，截至当天美国确诊患者为8.5520万人，比前一日增加了1.6939万人，超过了中国(8.1340万人)。死亡人数增加了261人，达到1297人。自本月19日突破1万人大关后，短短一周时间，这一数字就超过了8万人，增速异常迅猛。 美国最大城市纽约所属的纽约州患者达3.7258万人。白宫新冠肺炎负责人戴伯拉•伯克斯说：“全美55%的感染者都在纽约和附近的新泽西州。芝加哥和底特律的患者剧增趋势也非同寻常。”由于医护人员及医疗用品严重短缺，纽约州长安德鲁•库奥莫当天批准了两名患者共同使用一个氧气呼吸器的方案。 彭博社指责说，唐纳德•特朗普政府安逸的现实认识、松懈的初期应对方式导致了目前的状况，并称“新冠肺炎疫情是特朗普的越战”。但是，特朗普总统在当天举行的记者招待会上依旧坚持“在下月12日复活节前解除为防止新冠肺炎疫情扩散的社会距离”的原有立场，受到了批评。 意大利(8.0589万名)感染者的增加速度也很快，预计不久后会超过中国。日本感染者在一天内增加了96名，新增确诊患者人数创历史新高，总患者人数达到了2099名(包括钻石公主号)。

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