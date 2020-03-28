KBL结束后依旧留在韩国的KCC队外援. March. 28, 2020 07:57. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “韩国比纽约更安全嘛。” 职业篮球KCC队的外援奥德拉•阿诺西克(29岁•201厘米)在联赛结束后也没有回到美国，而是选择了留在韩国。由于故乡美国纽约州不断出现新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)确诊者，因此他计划到4月初为止一直呆在京畿龙仁市KCC宿舍。 职业篮球各球队的俱乐部公寓和体育馆大部分空着。24日，韩国篮球联盟(KBL)因为新冠肺炎疫情的扩散，决定提前结束本赛季。 KCC队的查尔斯•罗德于27日出国，大部分外国选手已经回国或计划离开韩国。结束休假于24日回到韩国的KGC队的丹泽尔•鲍威尔斯在入境后听到赛季结束的消息，在3天后的27日再次出国。但是随着纽约州确诊患者超过3万人，阿诺西克决定暂时留在韩国观察事态的发展。这与上月因害怕韩国的新冠肺炎疫情扩散，KT队的艾伦•德汉姆、Orion队的巴伦•马林斯等人像逃亡一样离开韩国的情况截然相反。 阿诺西克或许会在今后很长一段时间内都记住这个赛季。头一次经历的事情接二连三地发生。他在KCC只参加了1场比赛。作为受伤的拉根亚的代替选手，阿诺西克加入了KCC队，在2月29日与KT队的比赛中，他出场22分25秒内得到18分10个篮板，这是他唯一的数据统计。当天经历的无观众比赛体验也是平生第一次。阿诺西克说：“这是我第一次在没有观众的情况下打比赛。很尴尬，很神奇。这是我在韩国的首秀，但没能亲自与球迷们见面，感到非常遗憾。”当时打完比赛后，在KCC选手团下榻的酒店出现了新冠肺炎确诊患者，因此KBL全面中断。此后，KBL再也无法恢复，并宣布联赛结束。对阿诺西克来说，首场比赛成为了他本赛季的最后一场比赛。19日，他感到突然咽喉痛，还接受了新冠肺炎检查。幸运的是结果是阴性。 由于赛季提前结束，KCC队以第4位(23胜19负)的成绩结束了赛季。阿诺西克原本被认为将在赛季末为球队争冠助一臂之力，尽管他只打了一场比赛，但剩余的年薪将正常领取。停留在KCC俱乐部公寓的阿诺西克每周都会和KCC前台职员一起在区内食堂吃饭。在区内食堂不开门的周末，他会去球队附近的餐厅。这是阿诺西克唯一的外出时间。阿诺西克遗憾地表示，“我的性格本来就不喜欢到处走动，因此住在宿舍并不是特别累。我想在韩国展示很多东西，但只参加了1场比赛。”他还说：“自己一直与在美国的家人保持联系。7个兄弟姐妹在纽约，其中还有医生、护士，他们很好地遵守了自我隔离原则。希望新冠肺炎疫情能尽快平息。”

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