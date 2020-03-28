“3个月无限制放款”的韩国银行，应该更快更果断. March. 28, 2020 07:58. . 韩国银行决定从下个月开始的三个月期间，向金融公司无限制提供所需资金。为消除因新冠肺炎疫情引起的资金周转不灵问题，政府将从金融公司无限制地购买回购债券（RP），以此向市场注入资金。这是1997年外汇危机或2008年金融危机时也没有出现过的措施，有助于企业摆脱短期流动性危机。 但市场人士批评说，目前央行仍在采取消极、迟钝的行动。也就是说，美国、欧洲、日本的中央银行直接购买公司债券和企业票据，而韩国银行却不想承担责任。事实上，美联储连日来不断出台新措施，甚至设立特殊目的公司，购买公司债券和企业票据。欧洲央行、英国英格兰银行和日本银行也将直接买进公司债券。与韩国银行一样通过金融公司的间接支援相比，在阻止企业破产方面，可以更快更有效。 对此，央行面露难色，称购买非公债的普通公司债与央行法相抵触，如果出现亏损，将回过来成为国民的损失。与美元等基础货币不同，大量印刷韩元的话，会出现汇率上涨等副作用。但是，韩国银行内部也有批评称，“2011年修改韩国银行法后，已经与美联储法相似，现在是在找借口”。与其它由中央银行直接负责处理金融市场不安的国家不同，韩国银行陷入僵硬的组织文化和保身主义，采取消极应对。 自新冠肺炎事件发生以来，央行的措施总是慢了一拍。上个月底，美国首次出现新冠肺炎大流行的担忧，美联储在一周后连续实施“大动作”，将基准利率下调0.5个百分点，并在10多天内再次下调1个百分点。收购金融公司持有的国债等的量化宽松政策也发表为4万亿美元，但市场持续动荡后无限制地扩大等，比政府行动更快。但韩国银行在韩国经济暴跌一个月后才下调了利率，在金融公司出现流动性危机时才推出了限制性的“韩国版量化宽松”。 韩国银行虽然表示，“只要政府担保，公司债券也可以买进”，把球踢给了政府，但要想这么做，还需要得到国会的同意。除了公司债之外，购买长期国债等，央行可以做的事情还有很多。拥有独立权限和能力的韩国银行，应该对金融市场的稳定和实物经济的支持更加负责，采取积极的行动。

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