现代汽车在俄罗斯•土耳其的工厂停产，仅韩国•中国•墨西哥工厂正常运转. March. 28, 2020 08:00. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车因新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)的扩散，俄罗斯和土耳其工厂也停止了生产。至此，现代汽车和起亚汽车的12个全球生产基地中，只有中国和墨西哥工厂能够开工。 27日，现代汽车表示，位于俄罗斯圣彼得堡的现代汽车工厂将从30日开始停产5天，土耳其伊兹密特工厂将从当天开始停产。土耳其工厂恢复运转的时间未定。现代汽车中断工厂运转是因为俄罗斯总统普京宣布休业。普京总统前一天发表了对国民特别讲话，为了防止新冠肺炎疫情的扩散，宣布从28日到4月5日为带薪休假期。俄罗斯工厂年产23万辆，生产着当地定制型小型运动型多功能车(SUV)等。土耳其工厂年产20万辆，是生产欧洲战略车型小型掀背车“i20”等的地方。 此前，现代汽车在美国阿拉巴马州和捷克、巴西、印度的当地工厂已经停产。起亚汽车在斯洛伐克的工厂和印度的工厂停止了运转。起亚汽车美国佐治亚州工厂目前虽然还在运转，但计划从30日开始停止运转。停产的现代汽车集团海外工厂的年产规模约为229万辆，占去年现代汽车集团生产规模(386万辆)的57%。

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