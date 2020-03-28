美国CDC：“纽约扩散趋势有可能在美国全境发生”. March. 28, 2020 08:00. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 26日(当地时间)，美国超越中国成为世界最大的新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)感染国，有分析称，这是由特朗普政府安逸的现实认识、保健当局的初期应对失败和脆弱的医疗体系，以及以最大城市纽约为中心的扩散等复合因素酿成的结果。 特朗普总统在事态初期表示“美国国内的流感死亡人数达数万人”，似乎轻视了新冠肺炎的危险。还提出了“温暖的4月病毒就会死去”“美国制药公司即将开发疫苗”等急于求成的乐观论。 初期应对也非常松懈。《纽约时报》(NYT)等媒体指出，截止到本月初，疾病控制预防中心(CDC)每天的检查能力只有400次，与每天检查1万次的韩国有很大的差距。事态初期，由于3000美元左右昂贵的检查费，疑似患者未能积极接受检查，这也使事态进一步恶化。 与世界最强大的国家之名不符的落后的医疗体系也是一大问题。根据去年经济合作与发展组织(OECD)的报告书，美国每1000人中有2.6名医生，比德国(4.3名)、法国(3.2名)、OECD平均(3.4名)还要少。护士也只有7.86名，低于德国(12.9名)、英国(9.91名)、OECD平均水平(9.0名)。医疗用品的不足也很严重。仅纽约至少需要3万台氧气呼吸器，但目前拥有的氧气呼吸器只有约8000台。 在防疫工作没有做好的情况下，以纽约为中心的地区社会感染扩散也助长了这种祸患。纽约州本月1日出现首例患者，但25天内患者人数猛增至近4万人。整个州人口(1950万人)多，人口密集度高，因此今后很有可能会持续剧增趋势。纽约市市长白思豪(Bill de Blasio)担心地表示：“可能会有420万名市民感染COVID19病毒。” 《华盛顿邮报》(WP)报道说，在纽约一家医院，由于缺乏安置尸体的太平间，甚至发生了将冷冻卡车用作临时太平间的事情。36岁女护士在发病10天后的24日死亡的消息传开后，医疗团队的感染担忧也越来越大。 专家们认为，考虑到被诊断为流感或其他疾病的患者、未接受检查的死亡者等，美国的实际感染者人数将更多，患者剧增的趋势或还将持续下去。《纽约时报》援引CDC非公开资料预测，最坏的情况是1.6亿至2.14亿美国人感染COVID19病毒，20万至170万美国人可能死亡。CDC首席副局长安妮•舒盖特向德希尔表示，纽约的扩散案例在未来几周内还可能在全美其他城市发生，“人们在纽约看到的，实际上是一个真正的警告，告诉人们其他地区会发生什么事情。”近期患者人数剧增的伊利诺伊州芝加哥、密歇根州底特律、路易斯安那州新奥尔良等城市被提及。

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