何时才能理解宇宙. March. 28, 2020 08:00. by 閔東龍 mindy@donga.com. “科学就像艺术一样，要真正、完整地履行它的使命，公众不仅要理解科学成就的表面内容，还要理解它更深层次的意义。” 阿尔伯特·爱因斯坦在1939年美国纽约世界博览会开幕式上说过的这句话，像这本书的作者安妮·德鲁扬和她的丈夫卡尔·萨根（1934∼1996）一样实践的科学家并不多见。卡尔·萨根1980年凭借独一无二的科学书籍《宇宙》和同名电视纪录片，打破了科学与大众之间的隔阂。当时在他身边与天文学家史蒂芬·索特一起创作纪录片剧本的安妮·德鲁扬，2014年出版了名为《宇宙：太空漫游》的续集纪录片，今年适逢《宇宙》出版40周年，又出版了此书。 如果说《宇宙》像史诗一样展示了充满“理解宇宙的渴望”的卡尔·萨根的宏愿，那么安·德鲁扬的这本书，则以“要想彻底了解我们自己和我们所属的更大的自然世界，还有很远的路要走”的谦逊为基础，涵盖了过去40年间的科学成果，详细的解答了宇宙与生命、过去与未来以及人类的故事。 从《人类为了未来而发明农业的故事》到《战胜生命看似不可能的苦难的故事》，再到《依靠科学放弃自己想要成为中心的幼稚希望的故事》、《明白了其他生命体也有意识的故事》、《最后奔向宇宙茫茫大海的故事》等，总共有13章。加上尤里·康德拉图克、卡尔·冯·普里什、尼古拉·巴比洛夫等不太了解的科学家的故事，给人一种“非虚构”的趣味。 作者警告称，人类意识到自己“不过是数万亿个其他世界之一的苍白蓝点”上的存在，现在却正在给地球带来巨大灾难。作者同时强调，如果使科学的善意成为一种内心的信念体系，怀有对后代的责任感，那么希望仍然存在。 作者在进行准确的说明的同时，适材适所地安排了近200张图片、图画、想象图，光是一瞥这些图表，就给人一种又读了另一本书的感觉。

한국어