在经济困难中“联手应对新冠肺炎”的企业们……应解除限制重振雄风. March. 27, 2020 07:33. . 国务总理丁世均和经济五团体负责人昨天举行了座谈会，讨论了克服经济困难的方案。丁世均总理请求“要特别关注投资和维持雇佣”，团体负责人们则要求确保工作时间的灵活性、全额支援小商工人社会保险费等。克服国难不分民间官方，因此政府和企业的会面要在不同层面随时进行。 在新冠肺炎导致消费和生产断崖式减少的艰难情况下，企业一直积极协助防疫和民生。传染病发生初期，三星等大企业都捐献了巨额捐款，并提供公司研修院把这些设施用来隔离治疗轻症患者。同时，还充分利用大企业的全球网络，进口口罩原材料，为中小企业提供技术指导等，开展了实质性合作。大企业虽然也面临困境，但向百货商店入驻企业职员每人支付100万韩元，向合作企业提供紧急无息贷款等，为共存做出了努力。 政府也拿出了释放100万亿韩元防止企业流动性危机的对策。进入3月以来陷入混乱的金融市场随着政府的金融支援政策和韩美货币互换协议的签署等，最近多少有些稳定。韩国银行昨天也首次宣布“韩国版量化宽松”，向金融市场和企业提供援助。尽管如此，政府支持政策在现场执行的速度仍然缓慢，而由于新冠肺炎疫情的长期化，大中小企业面临的困难越来越大。 中小企业中央会昨天发布的数据显示，64%的中小企业答复称因为新冠肺炎疫情经营受到重创，有42%的公司表示难以坚持3个月以上。不仅是中小企业，市价总额100强企业中，有84%的企业第一季度（1∼3月）业绩展望值下降等，新冠肺炎疫情对大企业的冲击正在显现。 前天，全国经济人联合会会长许昌秀亲自发表了克服经济危机的紧急建议。具体的方案包括，实施至少2年果断的暂缓限制，增加为进行事业重组的企业简化程序的企业活力法（又称一杆法）对象等。面对最严重的经济危机，世界各国纷纷投入巨额资金，但规制改革是无需财政负担就能拉动投资和内需的方法。只有企业生存下来，工作岗位才能保住。必须大胆支援和规制改革，不要迟疑，让企业不倒下，储备体力，实现再次飞跃。

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