釜山松岛海边的“美人鱼”们. March. 27, 2020 07:33. . “4个姐姐都是海女。她们从小时候起就看到母亲下海干活的样子，自然而然地就学到了这一点。从十几岁开始，她们到外面下海干活。2月底去陆地，过完中秋后回到了济州。靠在陆地海岸采海产品的钱支撑了全家。三姐和四姐都快八十岁了，现在还在下海干活。一想到姐姐们，我就心疼。” 70岁的高某老人说，自己背负着沉重的债务。他声音颤抖着继续说道：因为姐姐们付出的牺牲，自己能够接受教育，所以无法忘记感恩。高老人出生于济州旧左邑，成为警察后在釜山生活了40多年。退休后，他一直为传承济州海女文化和提高福利而努力。他跟随姐姐们在外面下海干活的行踪穿梭于蔚山防御镇、浦项九龙浦、统营、三千浦等各个地方，帮助釜山影岛海女文化展示馆成功开馆。 和高某老人的姐姐们一样，许多济州海女在20世纪50∼70年代靠在外面下海干活，负责维持家庭的生计。主要是十几岁到二十多岁的年龄。这一时期，数千名济州海女与陆地男性结婚，定居在陆地上。到外面下海干活在1910年以后就大规模产生了。随着日本潜水船在济州海域的滥捕持续，海产品枯竭，水产品商品化带来的现金收入化和海上交通工具发达等，出外下海干活的队伍不断壮大。一部分人虽然使用动力船，也有人乘坐无动力帆船前往陆地。从济州出发，经过全罗南道的新地岛，把金堂岛、罗老岛、石山岛、巨济岛、加德岛等岛屿作为垫脚石，驶向目的地。 笔者来到了和高某老人是老乡的济州旧左邑出身的海女们所在的釜山松岛海水浴场。这是1913年韩国首个对外开放的海水浴场。海女们在海水浴场和被称为岩南公园的松岛国家地质公园之间的小港口谈笑风生。吴奶奶（80岁）是济州旧左邑下道里出身。据说，她出外下海干活，但定居在松岛。“我有四兄弟（小孩）。以前学校不是要求写父母的职业吗？只有三儿子写了妈妈的职业是海女，其余三个家伙都空着不填。因为那时候忌讳暴露下海干活。现在，80岁的老人能动自己的身体赚钱的职业，除了海女还有吗？下水之后，就像会飞一样。那边洪大姐83岁了，在水里就变成美人鱼了。”在旁边修理潜水服的朴奶奶（80岁）17岁学了下海干活，说是至今已有64年的海女资历了。 海女曾经多达100多人，现在只有5人还在下海干活。她们从10多年前开始一起采集海产品，共同销售，然后平分收益。笔者问：“有人抓得多，有人抓得少，不会产生矛盾吗？”岁数最小的杨奶奶（66岁）笑着说，现在没有竞争，分钱一样多，真是幸福。几天后，笔者再次去了松岛海水浴场。老人们化身为美人鱼，不断发出换气声（海女的口哨声）。海洋因和平而熠熠生辉，美人鱼们不停地扎着猛子。

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