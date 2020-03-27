孙兴慜：“我不想说因为胳膊疼而无法奔跑这种话”. March. 27, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我不想说因为胳膊疼而无法奔跑这种话。” 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队的孙兴慜(28岁•照片)对在右臂受伤的情况下坚持比赛的上月16日，与阿斯顿维拉队的英超比赛做出了上述回忆。当时右臂桡骨骨折的孙兴慜在韩国接受了手术，目前他正在英国伦敦进行恢复治疗。25日，他通过热刺官网的采访，讲述了受伤当时的感受。 孙兴慜在与阿斯顿维拉队的上半场31秒时与对方后卫发生冲突，并在右臂撑地的过程中受伤。他说：“在比赛中我也感到疼痛。不过，这场比赛非常重要，所以我很想留在球场上帮助球队。”当时热刺队的前锋哈里•凯恩因腿筋受伤而失去战斗力，因此孙兴慜实际上作为球队唯一的前锋，带领了球队的进攻。 在强烈的责任感下，孙兴慜打满全场(包括伤停补时在内共100分钟)，并攻入2球，帮助球队以3比2绝杀对手。但是3年前曾遭遇过桡骨骨折的他，在医院接受了精密检查后受到了打击。他说：“在医院接受X光检查后，我看到了(骨折的)照片。这是一个令人难以置信的悲伤消息。” 托特纳姆热刺队在孙兴慜缺阵后的6场比赛中始终无法获胜(2平4负)，在欧足联冠军联赛(UCL)和英格兰足总(FA)杯上惨遭淘汰。孙兴慜表示，“没能参加与莱比锡红牛(德国)的欧冠联赛16强战(两场比赛都是热刺队失利)和与伦敦对手切尔西的英超比赛(热刺队1比2失利)，感到非常遗憾。” 在因新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)英超被中断的情况下，孙兴慜正在为赛季内复出而竭尽全力。他说：“手术之后已经过了4周。为了尽快复出，我正在努力进行康复训练。”孙兴慜表示，虽然很想尽快回到球场，但现在首先要保持健康，以免感染新冠肺炎。他说：“我非常想念比赛时的感觉。但现在这种时候，比起足球，保护所有人的健康才是最重要的。”

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