捷克将韩国排除在“新冠肺炎危险国”名单之外. March. 27, 2020 07:33. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 捷克政府把韩国从新型冠状肺炎危险国家名单中除名，还解除了中断韩国与捷克直航的措施。 据韩国驻捷克大使馆25日透露，捷克政府在本月23日新公布的新冠肺炎危险国家名单中，除韩国和中国外，还追加了美国、加拿大、澳大利亚、马来西亚、以色列、葡萄牙等6个国家。目前，捷克卫生局标准下的危险国家共有19个。 随着捷克政府把韩国排除在危险国家名单之外，从本月5日开始实行的禁止两国间直航的措施也从24日起解除。据悉，重启仁川至布拉格航线还需要一段时间。捷克政府规定，截止到下月11日，除永久居住权者等长期滞留者外，禁止外国人进入本国。 捷克政府的此次措施可能是受最近韩国新冠肺炎确诊患者减少趋势和进军捷克的韩国企业的关系的影响。韩国驻捷克大使金泰镇和现代汽车捷克法人代表梁东焕25日与捷克总理安德烈·巴比什进行了面谈。据悉，现代汽车向捷克捐赠了5亿韩元和2万个口罩。捷克规定外出时必须遮住呼吸器官，因此口罩的需求非常高。

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