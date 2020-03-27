现代摩比斯世界首款车顶安全气囊获美国交通安全局安全性认证. March. 27, 2020 07:33. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代摩比斯在世界上首次开发的车顶安全气囊(Roof AirBag)从美国道路交通安全局(NHTSA)那里获得了安全性认证。 现代摩比斯26日表示，通过NHTSA的《乘客的车顶脱离缓解方案》报告书，车顶安全气囊的安全性被美国政府、产业界、学界等共享。该报告书是1月份在美国汽车工程学会(SAE)主办的技术研讨会上发表的。 车顶安全气囊是车辆翻车时覆盖车辆顶棚来保护乘客的装置。从车辆后方到前方打开安全气囊仅需0.08秒。 NHTSA研究发现，车顶安全气囊能减少车辆翻车时，乘客脱离天窗后可能发生的头部和颈部受伤的风险。从2000年开始的15年间，北美共发生约1.37万起翻车事故，其中乘客脱离至车外的事件约2400起，其中10%是通过天窗的脱离。 2002年开始批量生产安全气囊的现代摩比斯于2017年在世界上首次开发出了全景式天窗安全气囊，直到最近也一直在进行技术改良。与此相关，现代摩比斯已经申请了24项专利，正在向北美、欧洲、中国等的整车企业展开订单活动。 现代摩比斯底盘设计研究所所长(常务)赵英善表示：“将致力于开发世界上首次开发的车顶安全气囊等新概念安全技术，攻占世界市场。”

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