从美国入境的人也要义务性地接受两周的自我隔离. March. 26, 2020 08:21. by 全周映记者、姜东雄记者、韩基宰记者 aimhigh@donga.com,. 从27日0时开始，从美国入境者在入境时，即使没有新型冠状病毒肺炎症状，也要义务性地进行14天的自我隔离。如果在紫百合中出现疑似症状，还要接受诊断检查。 中央灾难安全对策本部25日在例行记者会上表示：“随着加强对从美国入境者的检疫力度，从27日开始，韩国人和长期滞留的外国人必须义务性进行14天的自我隔离”，“短期滞留的外国人、有症状的人，不论是韩国人还是外国人，都必须在机场检疫所接受诊断检查。”如果不遵守自我隔离守则，无论韩国人还是外国人，都会受到1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款处分。这是因为，25日美国国内确诊的新冠肺炎患者超过5万人，而且从美国出发的入境者中的确诊者也有所增加，因此政府加强了检疫力度。 不过，不像从欧洲入境者那样进行全面检查。对于来自美国的无症状韩国人和长期滞留的外国人，决定于14日自我隔离中出现症状时进行检查。因为他们认为，美国的新冠肺炎疫情危险度并不比欧洲高。另外，也是考虑到政府一天能处理的检查力量有限。 但从美国入境的人数是欧洲的两倍。以23日为准，从欧洲入境的人数为1203人，从美国入境的人数为2418人。韩国保健当局表示：“考虑到今后美国新冠疫情的扩散情况和从美国入境的新冠肺炎确诊患者的趋势，必要时将进行全面诊断检查。”以25日0时为准，100名新确诊患者中，超过一半的51人是从海外流入的。特别是检疫所确诊的人员为34名，超过了京畿（21名）、大邱（14名）、首尔（13名）。 此外，对于韩国政府以从美国入境者为对象强化防疫措施，外交部解释称，“韩美事前进行了紧密的沟通”，“据我所知，美国也没有表现出否定的反应。”外交部表示，“对（从美国入境的）人员流动进行管制，但没有限制入境”，强调了美国也考虑到这一点而没有进行反驳。

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