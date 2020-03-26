二十国集团视频峰会应构建因大流行而失踪的全球合作机制. March. 26, 2020 08:21. . 旨在共同应对席卷全球的新冠肺炎危机的二十国集团（G20）特别视频峰会将于今晚举行。文在寅总统很早就强调共享防疫对策和经济复苏、危机管理的国际合作的必要性，并提议召开视频峰会。此前，二十国集团成员财长和央行行长们23日召开紧急视频会议，决定制定克服新冠肺炎疫情的行动计划。 新冠肺炎疫情已经证明，在它的扩散速度和范围上，仅靠各国的自救策略是无法克服的。只是，距离认识到全球合作的必要性花费了很长时间，损失也很大。新冠肺炎疫情爆发后，各国争相开始封锁边境、中断人员物资交流，使经济危机进一步恶化。看不见的病毒的恐怖在地球村助长了“万人对万人的不信任”，在国家层面也提高了壁垒，导致孤立和断绝。 与旨在防疫而不可避免的阻止入境无关，美国特朗普政府没有拿出任何对策来弥补中断国家间交流的副作用。迄今为止，无论是国际金融危机还是传染病危机，都没有看到作为领导国家引领国际共同应对的超级大国美国的身影。全球领导力的崩溃，甚至加深了对国际机构的不信任，使得没有任何领导人的“G零时代”走向了各自逃生。 新冠肺炎大流行表明，虽然无论在世界任何地方都可以进行交流的超连接国际社会对传染病的抵抗力都相当脆弱，但与此同时，克服这一困难也需要通过连接的国际联合才能实现。青瓦台称，特朗普总统前天晚上在与文在寅总统通电话时，要求提供医疗设备，以应对新冠肺炎疫情。这再次证明了没有国际合作，任何国家都无法克服危机的现实。 这将成为迟来的觉悟重新认识过去支撑世界的自由主义国际秩序的力量的契机。在二十国集团领导人视频会议上，不仅要共享传染病应对信息、支援医疗装备、合作疫苗开发，还要制定克服经济危机的共同战略，而且还要出台允许在防疫控制中具备一定条件的企业家交流等具体的行动方针。

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