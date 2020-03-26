一幅图画的力量. March. 26, 2020 08:21. . 战争使一切停止。由于二战期间德军的空袭，英国伦敦的美术馆和演出场地全部关闭。被称为“所有人的美术馆”的国家画廊的收藏品被运往威尔士煤矿的地下，直到战争结束都没能回来。但是蒂齐亚诺的这幅画在战争中先回来了，还举办了单独展览。为什么呢？ 战争时期，填满空荡荡的美术馆的是伦敦的艺术家们。以玛伊拉·海斯为首的音乐人每天都要举办“时间音乐会”，美术家们还举办展览，为市民鼓劲。熟谙艺术力量的美术馆馆长从威尔士拿来蒂齐亚诺的画作并把它挂在墙上。这是单为一幅画举行的展示会。意大利文艺复兴美术大师年轻时绘制的这幅画描绘了圣经中复活的基督在玛丽亚·马德莱娜面前首次露面的场景。 惊魂未定的玛丽亚跪下伸手想摸老师，耶稣却退后说，“不要抓住我”。因为耶稣不希望弟子们执着于他的肉体。画家把耶稣和玛丽亚安排在垂直和水平的构图上。身穿红色长裙的玛丽亚是属于地上世界的凡人，披着白袍、几乎脱光身子站立的耶稣是属于天上世界的灵性存在的象征。耶稣的身姿和言语似乎远离了玛丽亚，但她那侧倾的上身和眼神却始终承诺着爱与保护。这幅画传递出爱与复活、保护与承诺的信息，给饱受战争恐惧与恐惧的伦敦市民带来了极大的安慰与希望。 国家画廊每月公开一件藏品的展览和音乐会一直持续到二战结束，这一传统通过网上展览“本月之画”和美术馆音乐会“钢琴日”延续至今。战争使一切停顿下来，但同时也使逆向思维开始新的挑战和试验。美术评论家

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