避开东京酷暑，奥运会或将提前至明年4~6月举行. March. 26, 2020 07:45. by 李元弘=体育专门记者、东京=朴亨俊 常驻记者 bluesky@donga.com,. 推迟一年举行的东京奥运会何时举行？有预测称，与当初计划举行的7月相比，此次大会或将提前举行。 美国《纽约时报》25日预测说：“如果奥运会延期，为避开新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)疫情出现之前成为问题的酷暑问题，有可能进行日程调整。”东京奥运会原定于今年7月24日开始举行，由于盛夏时节东京气温攀升，接近40摄氏度，因此一直有人担心运动员的安全问题。因此，马拉松和竞走比赛决定于北方的札幌举行。1964年东京奥运会是10月举办的。 考虑到国际奥林匹克委员会(IOC)和日本规定“东京奥运会举办时间不晚于明年夏天”的时限，奥运会很可能提前到7月之前举行。为了避开酷暑，充分准备备战时间，有可能在4~6月举行。 东京奥组委主席森喜朗24日晚对记者说：“(延期的安排)已经排到了明年夏天，但可能更快，还要与场馆的准备情况相吻合。如果能避开盛夏，那真的会很幸运。” 日程调整迫在眉睫。据体育报纸《日刊体育》25日报道，对与奥运会有关的43个设施进行调查的结果显示，“25处现有设施明年很难投入使用，但新建的18处设施可以实现融通”。但是，该报纸也表示，没有不能利用现有设施的地方，还有调整的余地。

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