美国政府和议会就“GDP10%”2万亿美元规模的经济刺激法案达成协议. March. 26, 2020 07:45. by 朴湧 parky@donga.com. 美国政府和议会25日(当地时间)为克服新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)危机，就规模达2万亿美元(约2460万亿韩元)的经济扶持(又称经济刺激)一揽子法案达成了协议。 美国参议院共和党院内代表米奇•麦康纳尔当天上午1点半左右接受记者采访时表示，“参议院终于制定出了应对全球性大流行病(pandemic)的跨党派协议案。”民主党议会代表查克•舒默也表示，“支援将大大加快进行。”他们与白宫立法顾问埃里克•尤兰德、财政部长史蒂芬•姆努辛等进行了马拉松式谈判，制定了协议草案。 此次经济刺激一揽子法案旨在克服因新冠肺炎疫情危机而出现的企业破产和大量失业等，并支援陷入生计困难的劳动者，其规模达美国国内生产总值(GDP)的10%，是历届最大的。 法案的详细内容虽然没有公开，但据《华盛顿邮报》等媒体报道，法案中包括向每名成年人支付1200美元现金的方案。此外，政府还为遭受新冠肺炎疫情打击的小工商业者制定了3670亿美元的贷款计划。为支持航空公司等新冠肺炎受灾产业和州及地方政府，政府还确保了5000亿美元的预算。另外还将新设监督对企业的大规模资金支援的监查委员会等。其中包括扩大失业保险和支援医疗机构等援助方案。 议会将迅速处理和执行此次经济刺激一揽子法案。 由于经济刺激政策即将达成一致，前一个交易日纽约股市道琼斯工业平均指数上涨11.37%，创下1933年以来的最大单日涨幅。

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