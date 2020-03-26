驻韩美军向韩国劳动者通报“从下月开始实行无薪休假”. March. 26, 2020 07:45. by 申圭鎭, 韓基渽 newjin@donga.com,record@donga.com. 驻韩美军个别通知韩国工人从下月1日起实行无薪休假。美国在第11次防卫费分担特别协定(SMA)谈判中曾要求大幅提高分担金金额，随着此次正式展开历史上第一次停薪留职的高强度压迫，这或将成为今后双方谈判的变数。 驻韩美军司令部25日向韩国工人中的无薪休假对象逐一通报了下月1日起实行无薪休假的方针。据悉，除生命、健康、安全领域的4500多名必要人力外，4000多名韩国工人是休假对象。 驻韩美军在发给韩国工人的《停薪留职最终决定通知书》中表示：“直到停薪留职期限结束为止，将处于停薪留职状态。本决定不反映阁下的服务、专业的职业意识、献身精神、工作成果等。”接着强调说，“不允许阁下在无薪状态下支援工作，必须脱离工作地点，与业务相关的任何事都不得履行。” 韩国劳动者们立即表示了反对。韩国劳动组合总联盟(韩国劳总)下属的全国驻韩美军韩国人劳动组合当天在首尔钟路区青瓦台前召开记者招待会，表示“每次进行防卫费协商时，政府不能再容忍劳动者成为人质。为了保护劳动者，应该改善制度。” 工会虽然预告了“上班斗争”，但看起来并不容易。根据韩美驻军地位协定(SOFA)的劳务条款，驻韩美军直接雇用的韩国劳动者的劳动三权(团结权、团体交涉权、团体行动权)得不到保障。据工会透露，韩国劳动者在团体行动时将取消工会的设立，参加者将被解雇。如果在停薪留职期间工作，可能会因在基地内引起骚乱而被美军宪兵队带走接受惩罚。 虽然韩国劳动者无薪休假事态迫在眉睫，但韩美防卫费分担金协商仍然没有找到切入点。美国强烈要求大幅提高分担金总额，并为此修改现有的SMA框架，而韩国以“原则上不可接受”的立场针锋相对，这种强对强冲突正在持续。一位熟悉情况的外交消息人士表示：“我们让步是有限度的。现在需要美国进行合理的协商。” 据悉，政府不断向美国提议，除SMA协商外，另行解决停薪留职问题，但尚未得到响应。出差到洛杉矶后进入自行隔离，在家工作的防卫费分担协商大使郑恩宝计划通过与美国之间的电子邮件、电话协商等展开最后的说服工作。

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