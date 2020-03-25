文在寅表示“将阻止企业破产”，投入100万亿韩元救市. March. 25, 2020 07:43. by 张润贞记者•朴孝睦记者 yunjung@donga.com,tree624@donga.com. 政府为了解除新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)余波引起的急性信用梗塞问题，将向金融界投入48.5万亿韩元，向小工商业者和企业投入51.6万亿韩元等共100万亿韩元。特别是为了避免因一时的资金不足而出现盈利破产的情况，决定直接向大企业投入资金。 文在寅总统24日上午在青瓦台主持召开了第二次紧急经济会议，他表示：“大幅扩大上周第一次会议时决定的50万亿韩元规模的紧急金融措施，决定投入100万亿韩元规模的企业救助紧急资金。这是为了守护韩国企业而采取的先发制人的特别措施，同时也是为了拯救企业，保持国民的工作岗位。” 如果说第1次对策是集中于对小工商业者、中小企业的贷款及保证支援的民生安定性质较强的话，第2次对策则是把焦点放在了因新冠肺炎疫情而受资金困扰的中坚企业和大企业。因为受新冠肺炎疫情冲击，企业的资金筹措处—公司债券及短期票据市场冻结，无论是中坚企业还是大企业，在筹措资金上都进入了非常时期。 政府决定向金融市场投入48.5万亿韩元规模的资金。将启动20万亿韩元规模的债券市场稳定基金，这是2008年金融危机时的2倍水平。证券市场稳定基金也将筹集10.7万亿韩元。除之前预告的6.7万亿韩元规模的公司债券发行支援计划(P-CBO)外，还将实施迅速收购制等，为稳定公司债券市场提供4.1万亿韩元，向企业票据(CP)市场提供7万亿韩元。 同时，政府决定将中小、中坚企业贷款等经营资金支援规模增至29.1万亿韩元，并向大企业敞开大门。文在寅说：“如果有必要，将阻止大企业(包括经营资金援助对象)因一时资金不足而破产。” 随着政府发表金融市场稳定方案，24日，KOSPI指数比前一天上涨127.51点(8.60%)，以1609.97收盘，恢复了1600点水平线。韩国综合股价指数的单日上升幅度达到了史上最高值。韩元兑美元的汇率也下降了16.9韩元，以1249.6韩元收盘。

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