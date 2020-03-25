特朗普称“即将恢复经济活动”，暗示放宽保持社交距离等限制. March. 25, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、纽约=常驻记者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. “美国不是停步不前的国家。不久后就会恢复经济活动，很快。” 美国总统特朗普当地时间23日表示，将放宽为防止新冠病毒肺炎扩散而采取的“保持社交距离”等措施。此话一出，社会上围绕其方向、强度和时机的适当性展开了争论。医疗专家警告称，草率放松管制会导致无法控制的新冠肺炎扩散和病亡率增加，但特朗普置此不顾，仍打算用特有的强硬手段强行试图实现经济活动正常化。 ○特朗普：“不能让美国经济停止” 特朗普当天在白宫举行的新冠肺炎定期新闻发布会上表示，最快将于本月末重新讨论保持社交距离等限制措施，并反复强调：“不会让治疗方法比问题本身更加恶化状况。”其宗旨是，相比新冠肺炎感染本身造成的损失，为防止感染而采取的措施带来的损失更大。他说：“不能放任世界第一的美国经济停止”，“美国国内1.6亿个工作岗位中，大部分可能会消失”，“很多人会因为经济不景气而受苦”。对于何时解除限制措施，他只表示，“用不了三四个月，更快”。 这与各州政府为防止新冠肺炎扩散而持续采取强有力的控制措施的现实背道而驰。当天，美国国内确诊患者人数为43734人，比前一天增加了8664人。弗吉尼亚州下达了所有学校在包括暑假在内的8月底之前的停课令，还中断了所有餐厅、酒吧、体育馆等公共设施的运营。密歇根州、印第安纳州和俄勒冈州等州陆续加入“居家疏散令”，除非是必需的工作，否则不要出门。南卡罗来尼亚州则禁止3人以上聚会。据法新社推算，全世界有15亿人处于隔离状态。 ○激烈的赞反争论愈演愈烈 《华盛顿邮报》报道说：“虽然向特朗普总统提出建议的医疗专家反对放宽管制，但特朗普总统急于使美国恢复正常。”美国国内传染病最高权威人物、国立保健院国立过敏症·传染病研究所所长安东尼·帕乌奇没有出席当天的新闻发布会。这是在间接传递反对特朗普总统的意向的信息。对此，特朗普回答道：“虽然帕乌奇所长不同意我的意见，但我完全理解。”他明确表示，“医生们会主张让全世界停止几年，但我们做不过”，表示他无意听从专家的意见。 特朗普政府之所以着手重新讨论保持社交距离等限制，是因为经济状况非常严重。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德警告说，美国失业率第二季度（4月至6月）可能升至30%，国内生产总值（GDP）可能下降50%。摩根士丹利22日也预计，美国经济按年率计算可能在第二季度下降30%。有人说：“担心因新冠肺炎而死亡，结果饿死了。”据彭博社报道，副总统彭斯领导的白宫新冠肺炎工作小组担心这些经济损失，从上周晚些时候开始研究放松管制。 对于保持社交距离的效果的争论也开始了。《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼当天在署名专栏中介绍了反对保持社交距离的主张，并表示：“因为确信有必要扩大争论，所以共享这些主张。”斯坦福大学梅塔研究革新中心博士约翰·伊奥阿尼迪斯（音译）批评说：“如果新冠肺炎死亡率只有1%或者更低，将导致巨大的社会金融后果的世界封锁是完全不理智的。”相反，曾担任美国财政部长的哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯反驳道：“混乱大部分是由新冠病毒引起的，不是政策应对造成的。”“在目前阶段，没有必要把它带到美元与生命问题上。”

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