对从欧洲入境者仅调查一天就确诊了19名，从美国入境者的调查也要抓紧. March. 25, 2020 07:44. . 以来自欧洲的入境者为对象，全面调查新冠肺炎感染与否的第一天即22日，出现了19名确诊患者。当天，来自欧洲的入境者共有1444人，其中有症状者152人，无症状者1292人。在有症状者中，检查结果呈阳性的有11人，在无症状者中间也有8人被确诊。目前，检查还在进行中，有可能再出现新的病例。如果是在检疫强化之前，没有症状的确诊患者就会直接流入国内地区社会，差点成为感染源。 这样的结果再次证明了对从美国等最近感染事态严重的国家入境人员强化检疫的必要性。从美国入境的人数约为3000人，是欧洲的两倍。美国最近患者剧增，总患者数超过了43000名，这是继中国、意大利之后的第三大规模。 对从欧洲入境者从22日开始全部进行诊断检查，被诊断为阴性的人也要自我隔离两周，但是从美国入境者只通过发热与否和问诊等检查有症状者。如果考虑到欧洲无症状入境者中一天就出现8名确诊患者的情况，不得不担心在入境过程中未能被筛查出的无症状感染者传播到地区的可能性。 首尔市昨天表示，正在研究对从美国入境的所有人员实施两周自我隔离义务化的方案。但是要想阻止因海外输入而扩散，防疫当局必须亲自出面。包括美国在内，对发生感染事态的国家的所有入境者都要进行全面调查。 当然，把全部诊断检查范围扩大到欧洲以外的美国等国家的全部入境者，会给财政、行政和医疗系统带来相当大的负担。同时还要考虑到美国对韩国入境者采取的相应措施的平衡性。尽管如此，在防疫方面，如果措施哪怕迟上一天，后果可能会像雪球一样扩大。新冠肺炎的全球流行趋势迅速升温，190多个国家共发现35万患者，韩国每天仍有100名左右的新增患者。考虑到入境者全部调查带来的负担，即使实行到国内扩散趋势平息为止，也应该考虑切断从感染事态严重的国家入境的方案。

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