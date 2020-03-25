三星“确保口罩”海外分公司完全运转，向国内捐赠33万只. March. 25, 2020 07:44. by 徐東一 dong@donga.com. 三星集团利用全球网络展开了口罩紧急空运作战。由于新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)事件，导致口罩出现了缺货的现象，所以通过驻外工作人员开始购买口罩。驻在员们用跑腿来购买的口罩主要是作为捐赠物品送到大邱庆北地区。另外，三星还为国内口罩制造企业增加生产量提供了人力和技术支援。 三星24日表示，动员分公司海外法人等，将确保的28.4万多只口罩和从顾客公司那里捐赠得到的5万只口罩转交给了全国灾害救助协会等。 三星电子、三星物产、三星显示器等所有子公司的海外法人上月29日接到了“确保所有可购买的口罩”的特别命令。此后，各国派驻人员迅速开始寻找口罩制造公司和零售商。为了确认库存及质量，他们一一走访了流通企业，如果人手不够，连驻地工作人员家属也全体出动。 全球对口罩的需求很高，单价也上涨，数量也不充足。在美洲的一个国家，有人准备购买700万只，准备筹备资金，结果不到一天口罩就卖给了其他买家。三星相关人士说：“口罩流通公司要求接近100%的预付金，或者在协商期间把口罩卖向了出价更高的其他地方等，存在不少突发变数。” 经过一番周折，一个多月内从加拿大、哥伦比亚、中国等地进口的口罩共计28.4万多只。三星向因新冠肺炎疫情遭受巨大损失而被宣布为特别受灾地区的大邱捐赠了8万只口罩，并向灾害救助协会捐赠了20万只口罩。此外，中国某半导体客户公司向大邱广域市议会捐赠了5万只“请让韩国职员使用”的口罩。 三星电子和三星物产的全球网络也被用于购买口罩过滤器。与政府指定的海外过滤器供应商签订购买合同，进口后全部交付给调配厅。首先，已经购买了53吨过滤器。 在确保口罩的同时，三星也开始支援国内口罩工厂。上个月，三星向位于全南长城郡的公共口罩制造•供应企业华津产业派遣了制造专家，支援了生产线及动线的优化等效率化方案。每天口罩生产量为4万只的华津产业在效率化以后日均产量增加到了10万只。 三星还为口罩制造企业A公司利用位于光州的三星电子精密模具开发中心制作了模具。A公司借此缩短了3周以上的准备时间。三星还从3日开始向中小风险企业部、中小企业中央会推荐的E&W、Evergreen、Loesstech等3家口罩制造企业派遣制造专家，进行技术支援。 上月26日，三星向全国灾害救助协会捐赠了价值300亿韩元的捐款和救助物品。当时三星电子副会长李在镕表示：“在现在这种时候，应该和韩国社会一起分享，共同进退。”

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