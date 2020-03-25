努里贝的柜子. March. 25, 2020 07:44. . 寓言中包含着超乎想象的深奥智慧。在苏菲派（伊斯兰神秘主义）修道士之间流传已久的寓言故事，由印度作家伊德里斯·沙阿撰写，在他的寓言集中出现的夫妇的故事也是如此。 努里贝是一个思想深刻、受人尊敬的阿尔巴尼亚人。他的妻子比他年纪小得多。一天晚上，仆人来到他面前，说他太太有点可疑。“执着于曾是主人奶奶的大柜子，太奇怪了。”他说，柜子很大，“进去一个男人都行”，不让人看见里面。他听了仆人的话，去了妻子的房间。 妻子坐在柜子旁边。他问里面有什么。妻子随即问道，是不是因为仆人的怀疑，还是因为不相信自己。他说，不要用那种方式说话，让她打开锁展示一下里面的东西。于是，妻子说，如果让仆人出去，我就给你钥匙，你自己打开看看。他让仆人出去后，妻子递过钥匙就退了出去。他沉思良久。然后叫了四名园丁，半夜里把柜子埋在远处的院子里。他决心不打开。从那以后，他再也没有提过那个问题。 连钥匙都拿到了，他打开柜子应该是一件容易的事。但是，打开柜子等于是被仆人的话所左右，也是不信任妻子的行为。即使不这样，因丈夫怀疑自己而受了伤的妻子也会受到更大的伤害。他抑制住自己的好奇心，决定把妻子的秘密留给她。 几百年前的伊斯兰神秘主义导师们给弟子们讲了这些故事，让他们明白生活的智慧和伦理。重要的不是柜子里装的是什么，而是不先入为主地接受对方的心态。可以说，柜子是对不可侵犯的“属于自己的房间”的隐喻。 文学评论家·全北大学教授

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