Celltrion：“最早将于7月进行新冠病毒治疗候选物质临床试验”. March. 24, 2020 07:56. by 林賢錫 lhs@donga.com. 国内生物企业们开始了新型冠状病毒感染症(COVID病毒)疫苗和治疗剂的开发。但实际产品开发需要跨越的障碍很多，因此业界正在慎重观察。 23日，Celltrion公司宣布，已发现300种能抑制新冠病毒活性的抗体候选物质。以开发治疗剂为目标时，事实上是第一个阶段，在这里必须要经过确定最有力的候选物质的作业。Celltrion方面表示：“我们的目标是，最快于7月份进行为开发治疗剂的临床试验。” 当天，SK生物科学公司也表示，已经确保新冠病毒疫苗的候选物质，并进入了动物实验阶段。SK生物科学方面解释说：“如果动物实验中确认其效力，将经过确认安全性的非临床实验，最早将于9月投入临床试验。”

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