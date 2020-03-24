李海瓒：“如果共同民主党不能成为第一大党，就与开放民主党联合”. March. 24, 2020 07:56. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主党代表李海瓒23日暗示，民主党有可能与无党派议员孙惠媛（音译）和前议员郑凤株（音译）主导的开放民主党在议会选举后联合。共同民主党前一天批评开放民主党，要求其“停止公推程序”，仅过了一天，李海瓒就提到了与他们联合的必要性。 李海瓒当天在接受广播电台采访中被问到，“如果光靠民主党当选者不能成为第一大党的话，会不会与（与开放民主党）谈合并”。他回答说：“至少要在最低程度进行联合”，“即使我们没有拿到最多议席，在议会组建之前也一定会联合。”这可以解释为，如果民主党不能依靠自身力量成为第一党，将以与开放民主党等泛执政圈比例代表政党一起组成共同交涉团体的方式组建国会党团。如果成为第一大党，按惯例可以推荐国会议长，而且有利于各交涉团体的常任委员会分配。但是，对于是否与开放民主党合并的问题，李海瓒表示：“即使只获得几个议席，也会得到国库补贴，因此（联合）并不容易。” 与前一天民主党事务总长尹昊重批判开放民主党、声称“中断目前的公推程序是正确的”的态度相比，李海瓒的这一立场是转变了180度。尹昊重在22日的记者招待会上，特别提到开放民主党吸收前青瓦台发言人金义谦等在公推中被排除在外的亲文人士并把他们列为该党比例代表候选人一事称，“这是对我党重视道德性的公推过程的挑战”，“这是非常不合适的建党和公推程序。” 此外，李海瓒对本党比例代表候选人要求按共同市民党比例顺序排列一事表示：“已经和一起的人承诺从11号开始进行，所以要遵守信义。”在回答“会向共同市民党派遣几名议员”的问题时，他说：“我们党以这种方式去的人并不多”，“可能只有六七人。”另外，他还表示，认为此次议会选举的目标议席数是130席。

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