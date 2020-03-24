安倍晋三首次提及“奥运延期”. March. 24, 2020 07:56. by 东京=朴衡俊 常驻记者 东京=金范锡 常驻记者 lovesong@donga.com·,bsism@donga.com. 日本首相安倍晋三23日首次提及东京奥运会延期的可能性。拥有决定权的国际奥林匹克委员会(IOC)和举办地东京都也表示了延期讨论的方针，因此，东京奥运会延期的可能性正在加大。加拿大、澳大利亚、新西兰宣布“抵制大会”称，如果按计划在7月举办奥运会，他们将不会派运动员参赛。 安倍23日在参议院预算委员会上，就国际奥委会发表的“已开启包括东京奥运会延期在内的讨论”表示，“国际奥委会的判断和我所说的‘以完全的形态实施(完整举办奥运会)’的方针一致。”他接着说：“如果不能完整举办奥运会，把运动员的安全问题放在首位，所以不得不做出延期判断。”这被解释为安倍首相正式表明了延期举办奥运会的意思。 国际奥委会22日(当地时间)发表声明称：“国际奥委会将与东京奥组委和日本当局、东京都合作，开始讨论包括延期(奥运会)剧本在内的细节问题。有信心在未来4周内完成相关讨论。”因此，预计4月份将决定是否延期。但国际奥委会明确表示：“取消奥运会不在议程上。” 东京都知事小池百合子23日在记者会上表示：“虽然课题很多，但会在今后4周内与国际奥委会及大会组织委员会交涉，讨论哪种剧本是可行的。在此过程中，是否会(延期)应该就能知道了。” 加拿大奥组委(COC)22日发表声明称：“这是苦恼的决定，但我们最终决定不会派代表团参加2020年夏季运动会。”新西兰和澳大利亚的奥委会也分别发表声明，表示如果不延期举办东京奥运会，他们将不会参加。 此前，夏季奥运会有被取消的先例，分别是1916年柏林奥运会、1940年东京奥运会、1944年伦敦奥运会，但都是战争原因，没有因传染病而取消。也没有发生过延期的事例。有人展望表示，如果东京奥运会真的延期举行，此前将东京奥运会定性为“复兴奥运会”并动员全部力量的安倍首相将不可避免地遭受政治打击。

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