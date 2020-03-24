世宗的大宏图. March. 24, 2020 07:57. . 从世宗时期开始，在鸭绿江、图们江地区与女真族的冲突频繁发生。女真族越过国境，袭击防御力量薄弱的村庄后逃走。要想阻止女真族的袭击，追击袭击部队，给予决定性的打击是最好的方法。但是女真族也预想到了这一点，在朝鲜的支援部队登场的时候就已经提前逃走了。要想追赶，有三个障碍。 一是女真族的埋伏。一旦遭遇伏击，出现士兵死亡的情况，指挥官将无法逃脱处罚。不想被伏击，就要谨慎追击，这样速度就会慢下来，追不上逃跑的女真族。第二是黑暗。虽然是与埋伏相连接的故事，但当夜幕降临时，追击是不可能的。女真族也知道这一点，因为是计算时间进行袭击，所以一到朝鲜军到达或追击部队到达的时候，经常就天黑了。第三是国境。要想给对方一个像样的打击，就必须追击到国境的另一边。当时女真族的领土是明朝的行政区域。因此，朝鲜军队在到达鸭绿江或图们江时经常会放弃追击。 世宗也为此而苦恼。世宗首先通过外交努力从中国那里得到了“为了追击女真族，对朝鲜军越境程度的行为不会介意”的承诺。尽管如此，世宗还是非常谨慎地展开越境追击。因为追击本身风险很大，且频繁的越境最终势必会遭到中国的怀疑。好像也有人批评说，是不是太看中国的眼色了，是不是沉浸在事大主义了。如果说这是最后的结局，那么这样的批评也是正当的。 但是世宗之所以优秀，是因为即使做出让步，做出赔本的行动，其背后有大宏图，而且始终没有放弃最初的构想。就这样，得到明朝信任的世宗才得以尝试两次野人征伐，并成功开创一番事业，拿下4郡6镇。

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