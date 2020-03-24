世界史无前例的所有入境者免费诊断检查……必须警惕财政、医疗超负荷运转. March. 24, 2020 07:57. . 前天是加强对从欧洲入境者的检疫第一天，1442名游客从欧洲抵达仁川机场，共提取了152名（10.5%）的新冠肺炎有症状者。出现发热咳嗽等有症状的人在仁川机场检疫所的隔离病房中，没有症状的人则前往指定的临时生活设施接受了检查和诊断。确诊者如是轻症，将被送往生活治疗中心，重症则被送往医院治疗。即使检查结果是“阴性”，本国人或计划长期滞留的外国人也要进行14天的自我隔离。所有这些过程都需要大量的医疗人员、行政能力和费用。 随着新冠肺炎在欧洲的剧增，对从欧洲入境者进行全面检查、加强防疫是不可避免的决定。最近，随着美国境内扩散趋势的加剧，对从美国入境者加强检疫的要求也越来越高。在进入韩国的新确诊患者中，美国已经超过了欧洲，因此应该尽快对从美国入境者进行检查。但每天从北美入境的人数达3000人左右，是欧洲的2到3倍。虽然在机场内设置40多个“穿行”筛选诊所，在附近城市追加拥有临时生活设施，但由于需要庞大的行政、医疗、财政等，韩国防疫系统很有可能超负荷运转。 对病毒的阻断，并不是只依靠检查。应该寻求减少入境国内人流的方案。工作、公务、学业等不可避免的移动是可能的，但是鉴于当前时机，为了减少不必要的移动，加大出入境带来的损失也是有必要的。日本昨天宣布，继对韩国、中国之后，从26日开始对从美国入境者采取限制入境措施。其战略是，不能从机场开始使用大众交通工具，还要自费在指定场所进行两周的自行隔离等，加重不便。 近一个月来，韩国国民一直参与到为保邻居和社区安全的“保持社交距离”活动中。如果无法扑自来自海外的病毒这一先发火种，这种努力将很难得到补偿。从最近在大邱因肺炎恶化而死亡的17岁少年的事例来看，韩国医疗系统严重超负荷运转，以至于本国国民如果不是新冠肺炎就无法接受治疗。韩国的财政和医疗力量从制度上是否可以对每天数千名入境者进行无限制的全面检查和无偿治疗，是否设定了韩国防疫政策的优先顺序等，都需要进行认真的考虑。

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