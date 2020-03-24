“贝多芬的‘和弦’最受后辈作曲家的追捧模仿”. March. 24, 2020 07:57. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 26日是今年迎来250周年诞辰的“音乐圣者”贝多芬逝世193周年的纪念日。4月1日是后期浪漫主义作曲大师拉赫玛尼诺夫诞辰147周年纪念日。上个月，KAIST文化技术研究生院朴柱勇教授组通过大数据分析，发表了“古典音乐作曲家中最具影响力的作曲家是贝多芬，最具创新性的作曲家是拉赫玛尼诺夫”的研究结果，吸引了人们的视线。使用了什么方法呢？为什么是贝多芬和拉赫玛尼诺夫呢？ 20日，朴教授在电话里介绍说：“我们分析了相同的音同时响起的一瞬间的和弦连接到下一个和弦的模式。”此次研究没有考虑节奏和音色等要素。 分析认为，越是尝试很多新的和弦连接，就越是创新的作曲家，越是后辈作曲家们很多模仿的新的和弦连接尝试，就越有影响力。没有进行将多个调(key)的和音调成一个调的平均化(normalization)。 对音乐迷来说，他们大多有成见，认为“音乐天才是莫扎特” “拉赫玛尼诺夫是个绅士，与创新有距离”。 这也是为什么此次研究结果可能会被意外接受的原因。 朴教授解释说：“像海顿和莫扎特等古典主义作曲家们根据现有的音乐语法进行作曲的倾向浓厚，而且很少使用新的和弦。”相反，拉赫玛尼诺夫等后期浪漫主义作曲家们则倾向于创造独立的音乐语法，因此和弦的革新性较大。他说，第一次世界大战后，代表“新维也纳音乐派”的现代音乐作曲家们干脆各自使用新的音乐语法，因此被排除在本次研究之外。要一一输入众多音乐家的和弦，是不是费了不少劲呢？对此，朴教授表示：“很多乐谱被编成应用于电脑音乐的MIDI文件，可以大量输入。” 在创新性和影响力上，贝多芬和拉赫玛尼诺夫之后是谁？创新性排名依次是拉赫玛尼诺夫、巴赫、门德尔松、勃拉姆斯；影响力方面则是贝多芬、舒伯特、肖邦、李斯特。但朴教授认为，从影响力来看，越是“前辈”，越是20世纪初及更远年代的作曲家，对后辈的影响越大，具有“反射利益”。 2015年，朴教授发表了以大数据分析“同一张唱片中包含作品的作曲家网络”的论文，吸引了人们的视线。记者问他是否原本就喜欢古典音乐，他回答说，“我喜欢古典音乐和流行音乐、歌谣等各种音乐。” “我是一名统计物理学家。对我来说，科学的创意性与艺术的创意性没有太大区别。希望这次的研究也能被理解为享受艺术的方法。”他还补充说，通过这些研究，制作“创意性技术”是重要的目标之一，即使是不精通精湛艺术技艺的普通人，也能创作出相当高完成度的艺术作品。

한국어