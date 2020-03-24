为什么德国的病亡率特别低？. March. 24, 2020 07:57. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 虽然全球范围内新型冠状病毒肺炎的死亡人数接近15000人，但各国在病亡率（确诊人数与死亡人数之比）上却差距较大。意大利的病亡率超过9.3%，而德国仅为0.4%。有评论认为，优秀的医疗系统发挥着重要作用。 据德国卫生当局和《华尔街日报》等媒体报道，23日德国国内确诊的新冠肺炎患者达23974人，仅次于中国、意大利、美国和西班牙，居世界第五位。但病亡率不仅低于意大利，而且远远低于法国（4.2%）和美国（1.3%）等其他发达国家。 专家首先注意到，确诊病例年龄偏小。相当于韩国疾病管理本部的德国罗伯特·科赫研究所的调查结果显示，德国国内确诊患者平均年龄为47岁。比意大利确诊患者（63岁）足足小了16岁。据悉，大多数德国确诊病例都是2月份前往意大利或奥地利参加庆祝活动和寒假夏令营的学生。德国流行病学家协会推论，“年轻确诊者免疫力强，即使患上新冠肺炎，也不至于死亡”。 积极检查也是重要因素。德国政府规定，访问中国、意大利等高危险地区的人即使没有明显症状，只要愿意也要接受新冠病毒检查。德国的医疗环境优越，每天可检查1.2万例。其他欧洲国家一般一天能检查5000人左右。这意味着，通过积极检查可以进行早期治疗，而且找出了很多确诊患者，导致病亡率下降。 医疗体系健全也为挽救生命做出了贡献。德国也像法国、意大利、英国一样，遵循健康保险费高、纳税多就能享受更多公共医疗优惠的医疗体系。但与这些国家相比，国家用于医疗费用的资金本身就很稳定，医疗基础设施存在很大差异。据欧盟统计，德国国民人均保健预算为4714美元，高于法国（4263美元）、英国（3958美元）、意大利（2738美元）和西班牙（2389美元）。 有分析认为，德国政府与韩国、意大利等国家不同，没有对死亡者进行新冠肺炎检查，只对确诊者中的死亡者进行统计，这也是病亡率下降的原因之一。

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