必须防范大萧条之后最大规模的失业大乱. March. 23, 2020 07:36. . 据世界劳工组织观测，新冠肺炎继中国之后迅速扩散到美国、欧洲，全世界有可能出现2500万名失业者。据分析，这一数字高于2008年全球金融危机时的2200万人，包括韩国在内的全世界将遭受大萧条之后最大的失业海啸。 在国外，失业潮已经开始。据估计，最先遭受新冠肺炎疫情冲击的中国，在2月份一个月里约有460万失业者。美国3月第二周申请失业补贴的人数比一周前增加了30%，有分析称，目前3.5%的失业率到第二季度（4月至6月）将翻番，超过350万个工作岗位将消失。欧洲以航空公司为中心眼见已出现了大量失业现象。 韩国也出现了消费中断、营业生产中断、企业破产等连锁作用导致的大量失业的征兆。各地方劳动厅申请失业补助金的人数与去年相比已经增加了20%∼30%。对不辞退职员，通过停业、停薪等方法坚持经营的企业支援的雇佣维持支援金申请也呈现出剧增的趋势。由于新雇用市场的冻结，大部分企业全面推迟或取消了公开招聘，兼职雇佣市场也处于失踪状态。 谁也无法预测此次新冠疫情引发的全球危机会持续到何时。正如经济副总理洪楠基20日在外国媒体记者会上所说：“韩国第一季度经济增长率也有可能出现负增长”，“有预测称，全球经济明年才能恢复，稍有不慎就会持续3年到4年，所以预计不会在短期内结束。” 现在，维持工作岗位是最佳的生计支援对策。面临经济非常时期，财政、金融等政府可以采取的所有手段都要动员起来，但是支援顺序是为了避免出现失业，采取事前措施比失业后支援生计更有效率和现实性。对面临瓶颈的航空等部分行业和中小企业、个体经营者，要通过紧急资金支援，推迟缴纳各种税金等措施，防止企业陷入破产的境地。 应该大幅扩充雇佣维持支援金，最大限度地推迟或减少解雇。正如总统所指出的那样，由于遭遇了前所未有的事态，可以考虑暂时降低最低工资，维持雇佣职员的方案。在得到政府的政策支援的同时，企业也要表现出克制解雇的努力，工会也要发挥即使收入减少也要坚守工作岗位的劳资间分担痛苦的精神，以免重复1997年外汇危机时失业大乱的恶梦。

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