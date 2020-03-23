全球化最大受益者中国遭遇的第二次危机. March. 23, 2020 07:36. . 最近在中国社交媒体微博上，在意大利留学的中国人瑶瑶（化名）的回国记成为了热门话题。意大利新冠肺炎疫情趋于严重后，瑶瑶决定返回家乡广东深圳。 从阿布扎比、北京直到到达深圳，整整28个小时，瑶瑶不吃不喝，也没有摘过口罩，坚持了下来。对于瑶瑶令人哭笑不得的遭遇，中国网友拍手叫好：“教科书式回国！”但是，像他这样认为“中国最安全”并“逃离”欧美的中国人大幅增加后，由他们造成的新冠肺炎患者回流现象也呈上升趋势。这令宣传中国国内新冠肺炎新增病例为“零”的中国当局大吃一惊。 对此，中国当局全面采取了入境管制措施。中国还开始实施限制措施，禁止外国飞往北京的飞机直接降落在北京。这与中国在形势严峻时对中国关上大门的世界各国进行批评的态度截然相反。空中通道被控制后，中国航空企业受到的打击成为现实。上月，中国国际航空公司等中国代表性航空公司的乘客数量比去年同期骤减八成以上。 新冠肺炎疫情导致世界各国关闭或控制边境，全球供应链开始受到冲击。停止新冠肺炎疫情扩散趋势的中国重新启动工厂。但是，由于世界供应链的破坏，原材料不足，实际上相当多工厂无法正常运营。中国华南地区美国商会最近调查的237家中国南部地区企业中，32%面临原材料供应不足的问题。 新冠肺炎疫情导致海外各国消费下降，也给中国经济带来不利影响。中国制造业中心杭州的一家汽车零部件相关企业对美国《华盛顿邮报》表示：“虽然从上个月开始启动工厂，但不仅中国国内需求减少，而且对韩国和日本的出口也受到影响，只有平时订单的三成。”据美国市场调查机构Coresight Research统计，美国鞋类制造商史蒂夫·麦登公司生产的产品的73%和美国电子产品企业百思买公司生产产品的60%，是在中国生产的。也就是说，如果新冠肺炎疫情在美国的需求减少，中国国内工厂生产也会减少，中国经济也会受到损失。 中国政府想宣传“在阻击新冠肺炎疫情的战争中取得胜利”，但现在不得不担心全球供应链的受损和消费锐减对中国经济带来的冲击。因为作为全球化的最大受益者，中国可能成为全球化断裂的最大受害者。在新冠肺炎疫情大规模扩散的第一轮危机之后，中国面临的这场第二轮危机与第一次不同，中国政府无法独自解决。 但是生产、消费、贸易相互依赖度最大的世界第一、第二经济大国美国和中国因为新冠肺炎疫情的对策和发源地问题，一再出现了回避责任和消耗性矛盾。人们普遍担心，如果美中继续以这种方式进行斗争，即使其他国家努力应对全球经济危机，效果也会下降。

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