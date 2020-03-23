朝鲜在导弹挑衅的第二天称“收到特朗普亲笔信”. March. 23, 2020 07:36. by 申나리 journari@donga.com. 朝鲜劳动党第一副部长金与正22日表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩收到了美国总统特朗普关于新冠肺炎疫情的亲笔信，信中称“有意在防控病毒方面进行合作”。同时，金正恩前一天参观了朝鲜版“ATACMS，战术短程弹道导弹”试验，明确表示如果不解除对朝制裁，朝鲜将不会停止挑衅。但是，美国国务卿蓬佩奥当地时间18日也曾表示，“就新冠肺炎疫情，美国提议向朝鲜和伊朗提供人道主义援助”，因此，朝鲜和美国有可能以防控新冠疫情为媒介，为重启对话打下基础。 金与正22日发表谈话表示：“虽然希望（朝美）两国的关系能像两位首脑一样好，但能否实现还需要时间来观察。”金与正对特朗普总统的亲笔信表示，“这是良好的判断和正确的行动”，但对朝鲜制裁却表示，“这是美国‘热情’提供的恶劣环境。（为了克服，）我们会继续自己改变，自己变强。” 当天，朝鲜《劳动新闻》报道称，金正恩21日参观了导弹发射，并表示：“战术及战略武器体系将对彻底改变防卫战略起到决定性的作用。”韩国军联合参谋本部表示，前一天上午6点45分和6点50分左右，在朝鲜平安北道宣川一带发现了疑似短程弹道导弹的两枚发射体，飞行距离为410公里，飞行高度约为50公里。

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