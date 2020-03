在天堂响起的《Lady》,美国乡村音乐巨星陨落. March. 23, 2020 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. 凭借《Lucile》、《The Gambler》、《Lady》等热门歌曲风靡上世纪70、80年代的美国乡村音乐“教父”肯尼•罗杰斯于当地时间20日去世。享年81岁。 罗杰斯1938年出生于美国得克萨斯州休斯敦。从高中开始梦想成为歌手的罗杰斯在名为“The New Christy Minstels”的乐队中展示了Folk、摇滚乐和乡村音乐相结合的音乐,并为世人所熟知。 1974年,罗杰斯开始单飞活动,并在1977年凭借讲述妻子离开身边的男性凄凉的歌曲《Lucile》首次获得了格莱美奖。这首歌包揽了美国乡村音乐和流行音乐排行榜的第一名,并为罗杰斯带来了格莱美奖最佳乡村男声表演奖。 第二年,他凭借《The Gambler》在同一个单元里第二次拿到格莱美,奠定了明星的地位。1980年由莱昂纳尔•里奇作曲的《Lady》在Billboard主单曲排行榜“Hot 100”中连续6周稳居榜首,获得了世界性的人气。 二重唱热门歌曲也很多。1983年他与多利•帕顿合唱的《Islands in the Stream》也占据了Billboard“Hot 100”的第一名。当年他与西娜•阿斯顿同台演唱的《We've got tonight》也大受欢迎。1988年,他凭借和美国乡村音乐歌手罗尼•米尔切特的合唱曲《Make no mistake, she's mine》第三次获得格莱美奖(最佳乡村二重唱表演奖)。 他发行了65张以上的专辑,创下了1.2亿张的唱片销量纪录。1998年,他还来过韩国演出。 罗杰斯曾在电影、出版等多方面表现活跃。他收集了在美国旅行时拍摄的照片,并于1986年出版了《肯尼-罗杰斯的美国之旅》(Kenny Rogers' America)。2012年他出版了自传《Luck or Something Like It》。 2015年12月开始罗杰斯逐渐从演唱会中抽身出来,在2018年4月北卡罗来纳州公演后,因为健康问题取消了剩下的公演。 罗杰斯当时通过立场文表示,“过去两年,我在《The Gambler's Last Deal》巡演期间能够向歌迷告别,由衷地感到高兴。在做歌手期间,我无法用任何语言感谢粉丝们给我的勇气和支持,以及我所享受的幸福。” 罗杰斯的遗属表示,由于担心感染新型冠状病毒(COVID19),葬礼会小规模举行。

