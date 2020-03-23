蔓延的开学追加延期论，部分人表示“将研究9月开学制度”. March. 23, 2020 07:37. by 金秀妍记者记者•朴孝睦记者 sykim@donga.com,tree624@donga.com. 由于新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)扩散的危险性丝毫没有减弱，人们对下月6日开学以后学校防疫方面的担忧一直没有消除。教育界内外有意见认为，考虑到学校内的密集生活，应该提前做好追加延期开学的准备。 记者22日从教育部和各市教育局获悉，本周内，全国中小学将收到《开学后学校安全管理指南》，该指南中包含供餐运营方式和教室内生活守则等。内容包括延长配餐时间或以教室供餐代替，以及养成在教室里戴口罩的习惯等。但有人指出，这不足以从根本上切断学校内的感染。 教育界内外有人呼吁，应趁此机会讨论9月开始新学期的“秋季开学制度”。由于新冠肺炎疫情影响，不仅是小学，初中、高中、大学的学士日程也受到了严重影响，因此，应像其他国家一样，从3月改为9月开学。青瓦台也以追加延期开学为前提，着手进行引入9月开学制度的内部讨论。

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